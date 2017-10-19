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19.10.2017 08:30

В областном центре рассмотрели предложения по внесению изменений в 3 государственные программы Мурманской области

Елена Белкина.

Профильный комитет Мурманской областной Думы рассмотрел предложения по внесению изменений в три госпрограммы региона. Речь - об увеличении бюджетного финансирования на развитие культуры, спорта и образования в 2018 году. В первую очередь, средства пойдут на индексацию зарплаты бюджетникам, повышение стипендий, софинансирование федеральной программы подготовки рабочих кадров для передовых технологий, оздоровление юных северян, а также на реконструкцию и ремонт зданий.
Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "У нас непосредственно строительство новое начинается либо включаются капитальные ремонты по тем или иным программам, что образование, что культура, что физкультура. Поэтому у нас идет увеличение, у нас в этом плане оно есть. Снижения у нас нет по программам".
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