В областном центре рассмотрели предложения по внесению изменений в 3 государственные программы Мурманской области

Елена Белкина.

Профильный комитет Мурманской областной Думы рассмотрел предложения по внесению изменений в три госпрограммы региона. Речь - об увеличении бюджетного финансирования на развитие культуры, спорта и образования в 2018 году. В первую очередь, средства пойдут на индексацию зарплаты бюджетникам, повышение стипендий, софинансирование федеральной программы подготовки рабочих кадров для передовых технологий, оздоровление юных северян, а также на реконструкцию и ремонт зданий.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "У нас непосредственно строительство новое начинается либо включаются капитальные ремонты по тем или иным программам, что образование, что культура, что физкультура. Поэтому у нас идет увеличение, у нас в этом плане оно есть. Снижения у нас нет по программам".