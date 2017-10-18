Белых пятен на карте Арктике все меньше. Заполярные исследователи открыли два новых мыса и остров

Яков Осетров.

Заполярные исследователи открыли в Арктике новый остров! Сегодня из экспедиции в высокие широты на базу гидрографической службы Северного флота в посёлок Мишуково вернулось судно "Сенеж".

Впервые экспедиция "Сенежа" длилась не 30 дней, как обычно, а 55, что подчеркивает стремление России быть лидером в Арктике, открывающей транспортные коридоры и доступ к природным ресурсам. На берегу экипаж встретили шоколадным поросёнком, но самый сладкий миг - объятия родных.

Наталья Улезько: "Горжусь, что у меня муж такой. Мы любим очень его".

Капитан гидрографического судна СФ "Сенеж" Виктор Улезько: "Где-то дней 10 всего были шторма и, причем, не сильные - до 4,5 баллов. Это ничто. Поэтому мы все время работали".

В районе архипелага Северная Земля льды не пустили судно в море Лаптевых. Зато на Новой Земле удалось открыть 2 мыса и новый, вычисленный по фото со спутника, остров размером 260 на 580 метров.

Капитан гидрографического судна СФ "Сенеж" Виктор Улезько: "Ледники тают, отходят и открываются новые очертания берегов. Для гидрографов и топографов там работы еще не на один год".

Результат похода: почти 10 тысяч километров промеров, подробная съемка рельефа дна, обследование важных для навигации акваторий, высадка на остров Шмидта. При этом экипаж активно обучал студентов. Екатерина в восторге от первой в жизни морской практики.

Студентка арктического факультета государственного университета морского и речного флота им. Макарова (г. Санкт-Петербург) Екатерина Лукина: "Очень здорово и очень красиво. Ледники впервые видели, айсберги, животных - всё потрясающе".

Желание разжечь интерес студентов, ставка на молодых специалистов - не случайны. Ведь в 2018 году Северный флот планирует вернуть в строй глубоко модернизированное, хорошо оборудованное гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич". Команда для него уже формируется. Что же касается команды "Сенежа" - впереди у них много работы, а пока отдых.

Информация, полученная экипажем "Сенежа", будет передана в топографическую службу Вооружённых сил Российской Федерации для пополнения океанографических данных, переиздания уже существующих карт и создания новых руководств по судоходству. Таков главный итог этой экспедиции.







