Губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в работе конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге

Елена Ямаш.

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в работе конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. В состав представителей России в Палате регионов конгресса глава региона включена распоряжением президента России Владимира Путина. Мероприятие трехдневное. В программе - выступление Марины Ковтун с докладом, посвящённым международному сотрудничеству Мурманской области в формате Баренцева/Евроарктического региона, а также региональному опыту по участию женщин в общественной и политической жизни.







