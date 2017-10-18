Цифровое телевидение уверенным темпом шагает по Мурманской области. Региональные врезки - в Пушном и Магнетитах

Елена Сивонен.

Цифровой рейд. Продолжение выездных консультаций. Их по области проводят специалисты ОРТПЦ. Устраивают так называемый ликбез для жителей - как перейти на цифровое эфирное вещание. Как смотреть, в том числе, и региональные выпуски новостей - в новом формате, с лучшим качеством картинки и звука. Сегодня в центре внимания - Пушной.

Директор филиала РТРС "Мурманский ОРТПЦ" Александр Овчинников: "Если на телевизоре красный разъёмчик, то нужно сюда красный штекер, если желтый - то желтый, ничего сложного нет".

До приставки, уже давно купленной, у Нины Перерогиной лишь сегодня доходят руки. Подключение, как выясняет - всего две минуты. Кнопка "Автонастройка", и вот он - местный эфир. Из первых уст - чем живёт Мурманская область.

Людмила Сосновская: "Знаю и люблю ребят, которые ведут новости, мне очень приятно, я всегда смотрю с удовольствием. Когда смотрели просто на антенну, у нас какая-то сеточка была, в глазах неприятно, а сейчас, как в зеркале - чисто-чисто, мы очень довольны с мужем".

Людмила Сосновская в мультиплексе почти сразу, как установили вышку. Событие августа 2015. Так Пушной стал первым муниципалитетом региона, в который пришла "цифра". И сегодня вещание здесь уже даже не тестовое - полноценно запущенное. Заключение Госстройнадзора - объект соответствует проектной документации.

Глава с. п. Пушной Владимир Исаев: "Контингент поселка - возрастная группа, в основном, пенсионеры. Чем заниматься? Конечно, телевизор - это основа основ".

Директор филиала РТРС "Мурманский ОРТПЦ" Александр Овчинников: "Мы находимся в Лопарской, где в телекоммуникационном контейнере установлено оборудование, мы запустили в эфир первый мультиплекс федеральный в декабре 2015 года. С 2015 года с декабря жители Лопарской могут смотреть первый федеральный мультиплекс - 10 каналов. А теперь уже и региональную врезку - ГТРК "Мурман".

Оборудование - это реплейсер. Рядом уже для второго мультиплекса, смонтированного параллельно. Сегодня и оно готово к эфиру.

Пока и аналоговое вещание в Мурманской области есть. Но к концу следующего года передатчики планируют отключить и запустить уже второй мультиплекс. Это еще плюс 10 каналов. Также бесплатных и также в отличном качестве.

Лопарская, Пушной, Лувеньга, Магнетиты. Цифровые передовики Кольского Заполярья. Всего же охват новым форматом вещания - 98%. Это 45 муниципалитетов. Специалисты ОРТПЦ продолжают отладку системы - так, чтобы качество картинки и звука соответствовало всем стандартам, и новости ГТРК "Мурман" долетели до самого крайнего уголка региона, туда, где раньше нас не смотрели, а точнее - не видели. Следующая точка - Ловозерский район.







