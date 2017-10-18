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18.10.2017 18:20

"Сочельник в Манхэттене". Драматический театр приглашает на премьеру

Юлия Палеева.

Уже в эту пятницу в областном драматическом театре - премьера. На малой сцене будут давать комедийный детектив в двух действиях "Сочельник в Манхэттене" по пьесе Вячеслава Денисова. Сегодня журналистов пригласили на генеральную репетицию.
Жила-была в Нью-Йорке адвокат. Успешная и, как водится, в любви невезучая. Второй год в поисках мужа.
Артистка областного театра драмы Юлия Денежкина: "Любить и быть любимой - в этом смысле моя героиня такая. Каждая женщина об этом мечтает, почему нет. Получается, близка не только мне, но и вам, а, следовательно, всем женщинам. Поэтому, думая, каждая женщина, которая придет на спектакль, увидит что-то для себя. Может быть, что-то поймут".
Ожидания и поиски сложились в пазл. В доме появился незнакомец, но какой - вооруженный. К ним в компанию агент ФБР и семейная пара - 153 дней от роду под угрозой развода. Дальше события снежным комом обрастают все новыми обстоятельствами, тайнами, разоблачениями и загадками, стремительно скатываются по сюжетной горке прямо под рождественскую елочку.
Режиссер-постановщик Никита Ковалев: "Не очень большое количество персонажей и отношения между ними такие более интимные, камерные, это такая специфика спектаклей малой сцены, где зритель подсматривает как будто в окно или замочную скважину".
На первом ряду только режиссер-постановщик Никита Ковалев, за его спиной первые зрители. В малом зале театра - ближний круг. Коллеги, журналисты. Премьера комедийного детектива "Сочельник в Манхэттене" в эту пятницу.



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