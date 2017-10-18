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18.10.2017 18:40

Будущих водителей автобусов и троллейбусов готовы подготовить в центре занятости Мурманска

Андрей Зайцев.

Возможность присоединиться к программе обучения "Водитель автомобиля категории "Д" с последующим трудоустройством" еще есть. Главное транспортное предприятие муниципалитета, занимающееся пассажирскими перевозками, по-прежнему нуждается в квалифицированных кадрах. Соискатели уже оценили предложение.
Водитель АО "Электротранспорт города Мурманска" Рамис Шайдулин: "Всё устраивает - "белая" зарплата, отпускные, больничные, стаж. Тем более, здесь 3 раза врача проходишь - до смены, в течение, после смены. Ремонтная база хорошая".
В подборе кандидатов мурманский центр занятости помогает не первый год. Нужны водители автобусов. Больше  работников - больше машин на маршрутах. Тем, кто готов сесть за руль общественного транспорта, предстоят сначала собеседование, потом обучение и  стажировка. Процесс запущен.
Генеральный директор АО "Электротранспорт города Мурманска"  Сергей Коробков: "На сегодняшний день мы готовы принять порядка 30 человек. Одновременно. Если завтра выстроится здесь 30 человек, я гарантирую, мы их всех с удовольствием возьмём на работу".
Начальник отдела ГОБУ "Центр занятости населения г. Мурманска"  Галина Кирьянова: "Хотелось бы предложить всем работодателям нашего города профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям под конкретные рабочие места".
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