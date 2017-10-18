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18.10.2017 17:45

Работодателей региона приглашают к участию в «Бирже вакансий» в рамках деловой программы IV Дней инноваций Мурманской области

В рамках деловой программы IV Дней инноваций Мурманской области региональное министерство развития промышленности и предпринимательства организует «Биржу вакансий». В ходе ее работы у всех желающих будет возможность получить исчерпывающую информацию об имеющихся в организациях Мурманской области вакансиях.

Министерство приглашает работодателей региона принять участие в «Бирже вакансий», которая состоится 27 октября в деловом центре «Арктика» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, II этаж, конференц-зал «AZIMUT 2»). Начало в 13.30.

Для участия в «Бирже вакансий» необходимо не позднее 20 октября направить заявку по электронной почте alitvinova@gov-murman.ru. Контактный телефон 8 (8152) 486-590 (Анна Литвинова).


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