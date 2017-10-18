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18.10.2017 16:34

На производственной площадке Мурманского морского торгового порта по программе озеленения высадили еще 40 деревьев

В этот раз порт украсили саженцы ели высотой 1,2 метра. Новые аллеи появились на грузовом районе № 1, возле гаража автопогрузчиков, а также рядом с портовыми мастерскими. За растениями ведется регулярное наблюдение, осуществляется уход и подкормка корневой системы.

Вечнозеленые саженцы в Мурманск доставили из Петербурга специалисты агротехнической компании «Сервис БиС». Летом 2017 года они уже занимались в ПАО «ММТП» экспериментальной высадкой взрослых деревьев высотой до 5,5 метров. Эксперимент оказался удачным, все посаженные в июне растения прижились на новом месте и придали технологической площадке порта современный и ухоженный вид.

Также «живая изгородь» из растений хвойных пород несет и защитную функцию, препятствуя ветровой эрозии со складов и технологических проездов.

Всего же по программе озеленения мурманские портовики высадили в текущем году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, более 400 хвойных и лиственных растений как в порту, так на территории областного центра. Новые зеленые аллеи и скверы при помощи сотрудников ПАО «ММТП» появились в районе мемориала «Защитникам Советского Заполярья», а также в одном из дворов на ближайшей к порту улице Привокзальной.

Мероприятия по озеленению решено продолжить в следующем сезоне. Для этого предстоит выбрать лучшие образцы посадочного материала, завести плодородный грунт, выбрать и подготовить к посадке растений подходящие участки.

/Пресс-служба ПАО "Мурманский морской торговый порт"/
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