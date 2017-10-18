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18.10.2017 16:23

Семья Верещак из Мурманска успешно выступила в финале творческого конкурса «Всероссийская ассамблея замещающих семей»

Впервые представители замещающих семей Мурманской области приняли участие в финале Всероссийского конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей» в Москве.

В числе 285 участников из 33 регионов России была мурманская семья Верещак – Вадим Анатольевич и Елена Юрьевна с тремя приёмными детьми. На протяжении финала они принимали активное участие в насыщенной программе, состоящей из четырех конкурсных мероприятий: «Семья – основа державы», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Конкурс художественного творчества» и «Творческая семейная мастерская», провели мастер-класс с участниками ассамблеи по плетению бисером.

Все этапы конкурса мурманчане прошли успешно, были награждены дипломами и подарками. На заключительном гала-концерте старшая дочь – Оксана Фокеева – выступала вместе с 8 лучшими участниками конкурса.

Участие в ассамблее позволило семьям проявить свои лучшие творческие способности, посетить мастер-классы, актерскому мастерству и вокалу, обменяться опытом с другими семьями в воспитании детей.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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