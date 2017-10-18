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18.10.2017 16:33

В начале декабря Мурманск станет еще ярче. Специалисты начнут украшать город иллюминацией

Наталия Бурдина.

5 тысяч элементов плюс 10 тысяч метров гирлянд. Улицы, проспекты, скверы снова засияют сотнями огней. На складе сейчас заканчивается ревизия оборудования. Детали красят. Неисправные - заменяют. Дюралайты - а это прозрачные ленты со светодиодами внутри - меняют на новые.
Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "В данный момент мы занимаемся ревизией. Фонтанами нашими световыми на площади Пять Углов - это у нас главный световой фонтан. Фонтан на Зои Космодемьянской, где стоит один из первых фонтанов, установленный с 2013 года. И два световых фонтана на Ленинградской"
Разноцветные шары на проспекте Ленина заменят. Обещают восстановить и композицию "Лодка с медведями". Как и прошлой зимой, установят светодиодных снеговиков, фигурки сказочных зверей, эльфийские ели. Появятся новые конструкции. Какие именно, городские власти пока держат в секрете, чтобы устроить для мурманчан предновогодний сюрприз.
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