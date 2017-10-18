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18.10.2017 16:35

В рамках партийного проекта "Единой России" "Безопасная дорога" стартовала новая программа "Дорога к школе"

Андрей Зайцев.

Сегодня более чем в 60 регионах страны в рамках партийного проекта "Единой России" "Безопасная дорога" стартовала новая программа "Дорога к школе". Его реализация в Мурманской области подразумевает анкетирование родителей школьников в десятках учебных учреждениях Кольского Заполярья - какие опасности подстерегают несовершеннолетних по дороге на учёбу. С указанием конкретных адресов. Итоги станут известны к 30 октября. После обобщения информации данные поступят как в федеральный центр, так и в региональные структуры.
Региональный руководитель движения "Молодая гвардия" партии "Единая Россия" Антон Громыко: "На региональном сайте партии "Единая Россия" можно пройти онлайн-анкетирование. Люди уже очень хорошо откликаются, более 20 анкет заполнено".
Главной проблемой на пути ребёнка в школу родители называют движение автомобилей. Как на перекрёстках, так и во дворах, переулках рядом с учебными заведениями. Есть проблемы с качеством дорог, освещением. Родители же самостоятельно обучают малышей поведению на улице.
Елизавета Тихонина: "Дорогу надо переходить на зелёный свет. А если горит жёлтый, надо ждать, когда загорится зелёный - смотреть по сторонам, быстрым шагом идти, пока он горит. И нельзя переходить дорогу на красный свет".




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