Андрей Зайцев.

Сегодня более чем в 60 регионах страны в рамках партийного проекта "Единой России" "Безопасная дорога" стартовала новая программа "Дорога к школе". Его реализация в Мурманской области подразумевает анкетирование родителей школьников в десятках учебных учреждениях Кольского Заполярья - какие опасности подстерегают несовершеннолетних по дороге на учёбу. С указанием конкретных адресов. Итоги станут известны к 30 октября. После обобщения информации данные поступят как в федеральный центр, так и в региональные структуры.

Региональный руководитель движения "Молодая гвардия" партии "Единая Россия" Антон Громыко: "На региональном сайте партии "Единая Россия" можно пройти онлайн-анкетирование. Люди уже очень хорошо откликаются, более 20 анкет заполнено".

Главной проблемой на пути ребёнка в школу родители называют движение автомобилей. Как на перекрёстках, так и во дворах, переулках рядом с учебными заведениями. Есть проблемы с качеством дорог, освещением. Родители же самостоятельно обучают малышей поведению на улице.

Елизавета Тихонина: "Дорогу надо переходить на зелёный свет. А если горит жёлтый, надо ждать, когда загорится зелёный - смотреть по сторонам, быстрым шагом идти, пока он горит. И нельзя переходить дорогу на красный свет".











