Сегодня в музее истории Полярных конвоев прошло посвящение гимназистов в экскурсоводы

Наталия Бурдина.

И это уже традиция. Ученики 5, 8 и 11 классов, как правило, встречают гостей и сами рассказывают им об экспозиции. В работе участвуют 120 ребят. Музею же - 14 лет. Здесь более трех тысяч экспонатов. 360 - подлинники. Свои знания истории дети продемонстрировали главе администрации города.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: " - А сколько конвоев у нас пришло во время Великой Отечественной войны? - 42. - Ну, у меня на цифры хорошая память, я теперь на всю жизнь запомню. Спасибо большое, ребята. Вы знаете вот такие цифры - 134 докера в порту погибли на рабочем месте - мурманчан, то есть, гражданские люди, не военные. И город работал не только летом, зимой, а еще и круглосуточно".

Ежегодно в музее проводится до 80 экскурсий, в том числе, и для иностранных гостей - на английском языке. Гимназисты ведут исследовательскую работу. Активистами объединения изданы исторические сборники. Музей сотрудничает с общественниками и, конечно, с ветеранами.

Ученица гимназии № 9 г. Мурманска Арина Алантьева: "И мы сохраняем эти знания, стараемся использовать это в наших экскурсиях, рассказываем это нашим поколениям, делегациям из других стран. Это очень важно, потому что мы последнее поколение, которое видит наших ветеранов вживую, у которых есть возможность с ними пообщаться. И эти истории будут жить в наших сердцах".





