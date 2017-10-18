Сегодня состоялось очередное заседание избирательной комиссии Мурманской области

Владимир Костров.

В повестке дня - десять вопросов. Основной - передача вакантного мандата депутата Мурманской областной Думы. Решение о том, кто займет это место, принималось региональным политсоветом "Единой России", исходя из партийного списка. Он был сформирован к выборам депутатов регионального парламента шестого созыва, которые прошли в сентябре прошлого года.

Председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов: "В связи с определенными трагическими событиями выбыл один из депутатов Мурманской областной Думы. Сейчас, в соответствии с законодательством, комиссия передаст мандат следующему по списку кандидату, который был зарегистрирован в списке кандидатов от "Единой России".

Кандидатом стал Александр Шестак. В соответствии с законодательством, облизбирком провел процедуру регистрации, затем теперь уже бывшему главе Ловозерского района вручили удостоверение депутата. С этого момента он официально получает статус регионального парламентария. В ближайшее время Александр Шестак намерен определиться, в каких комитетах областной Думы он будет работать.

Депутат Мурманской областной Думы Александр Шестак: "Депутат Мурманской областной Думы должен знать всю работу - от всей области до каждого населенного пункта в отдельности. И в этом будут преимущества перед другими моими коллегами, которые более опытны, более сильны в чём-то другом, а у меня пятилетний опыт управления муниципальным образованием Ловозерский район. Думаю, он пригодится и областной Думе, и мне, в первую очередь".







