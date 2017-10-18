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18.10.2017 15:11

Кандалакшские школьники борются за медали на Мировом чемпионате WorldSkills Competitions

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) открылся Мировой чемпионат WorldSkills Competitions 2017, мероприятия которого будут продолжаться до конца недели. 

На международных презентационных соревнованиях Junior Skills в рамках Мирового чемпионата WorldSkills Competitions Abu Dhabi 2017 в составе российской сборной юниоров выступают и представители Мурманской области. Трое учащихся из Кандалакши Софья Попкова, Николай Афанасьев и Вероника Лепейко представляют Россию на мировой арене в компетенции Электромонтажные работы. 

Мировой чемпионат по рабочим профессиям можно сравнить с олимпиадой: соревнования проходят ежедневно на огромной площадке в восемь гектаров. Тут есть настоящие болельщики, которые ходят с флагами своих стран и поддерживают участников. Россия привезла самую многочисленную сборную. Члены нашей команды будут бороться за медали во всех 52 компетенциях. Отстаивают честь России 58 молодых профессионалов из 23 регионов страны. 

По словам генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова, российским участникам предстоит выдержать серьезную конкуренцию, им придется «сразиться» с сильными командами из Германии, Австрии, Китая, Японии. 

Результаты соревнований станут известны 19 октября. 

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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