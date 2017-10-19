В Мурманске состоится турнир по саамскому футболу среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В центре "Ровесник" состоится турнир по саамскому футболу. Такое мероприятие здесь проводится впервые. Участники — юные северянки, оставшиеся без попечения родителей. В Мурманской области саамский футбол пользуется большой популярностью. Каждый год на празднике Севера в селе Ловозеро представительницы прекрасного пола соревнуются за победу. Но теперь на забавный матч можно будет посмотреть и в областном центре. Прийти и поболеть за команду может любой желающий.

Начало 20 октября в 17:00 (ул. Марата-19)

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