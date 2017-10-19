В Кандалакше сотрудники полиции патрулируют водоемы на новых катерах

В Заполярье продолжается операция «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В этом году полицейские Кандалакши получили два новых морских катера для патрулирования водоемов. Несмотря на то, что катера поступили сотрудникам полиции в конце августа, стражи правопорядка опробовали новую технику на воде и уже выявили с ее помощью ряд нарушений в сфере природоохранного законодательства.

Так, в Терском районе полицейские задержали пенсионера, ранее судимого за браконьерство. 54-летний житель Умбы установил ставную сеть в заливе Белого моря. До момента задержания сотрудниками полиции мужчина успел выловить одну семгу. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, орудие лова изъято.

Стоит отметить, что на территории Кандалакшского района за 9 месяцев текущего года полицейскими возбуждено 36 уголовных дел по ст. 256 УК РФ. В прошлом году за аналогичный период было возбуждено 15 уголовных дел данной категории.

Всего с начала операции «Путина» сотрудниками полиции Мурманской области возбуждено 97 уголовных дел за незаконную добычу водных биологических ресурсов, составлено около 180 административных протоколов.

Операция «Путина» на территории Заполярья продолжается.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области