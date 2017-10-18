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18.10.2017 14:33

Воспитанники кадетских классов побывали в Мурманском областном краеведческом музее

В Мурманском областном краеведческом состоялась всероссийская акция «День в музее для российских кадет», организованная по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. В рамках ежегодного проекта музеи открывают двери для суворовцев и воспитанников кадетских классов – будущих защитников Отечества.

Для учащихся 5 классов Кадетской школы города Мурманска музейный сотрудник провел экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики», подготовленной Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем. На экскурсии «История края» ребята познакомились с историей Кольского полуострова с древнейших времен до событий Великой Отечественной войны, а затем приняли участие в историческом квесте. 

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоялась встреча ребят с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». Школьники изучили снаряжение и обмундирование советских воинов, а также задали вопросы о событиях Великой Отечественной войны на Мурмане. 

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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