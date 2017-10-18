В п. Енский местный житель избил своего знакомого до полусмерти

Елена Ястребова.



В п. Енский северянин избил своего знакомого. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными кровоподтеками лица. Также - в ходе медосмотра - у мужчины оказалось сломано ребро. Как выяснилось позже, ссора между мужчинами возникла не на пустом месте. Молодой человек давно распространял сплетни о своем приятеле. О чем в итоге и узнал злоумышленник. Поговорить по-мужски не получилось. Неработающий житель п. Енский нанес "сплетнику" несколько ударов в живот и в область лица. "Борца за справедливость" задержали. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

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