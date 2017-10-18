"Бережливая поликлиника" в Мурманске. Областной центр присоединился к общероссийскому пилотному проекту

Анастасия Русинова.

Он уже апробирован и одобрен в нескольких регионах страны. Теперь старт дан и в Заполярье - в детской городской поликлинике №4. Здесь открыт кабинет доврачебной помощи. Сюда могут обратиться те, кто не может или не хочет вызывать врача на дом. Жалобы самые разные - поднялась температура или разболелся живот. Диагноз поставит квалифицированный специалист.

Фельдшер Мурманской городской детской поликлиники №4 Дарья Ситькова: "Я осматриваю, выписываем лекарства, рецепты на антибиотики, далее мы смотрим нуждаются ли пациенты в дополнительных анализах, так же выписываем направления".

В этом кабинете также можно оформить больничный лист или просто получить медицинскую консультацию. Врач принимает детей старше 3-х лет с 8 утра до 8 вечера. "Разгрузить" специалистов, сэкономить время пациентов, тем самым сделать медицинские услуги более доступными и качественными - суть "Бережливых поликлиник". Например, можно избавить врачей от лишней "бумажной" работы. В поликлинике №4 открылся еще один новый кабинет, куда могут обращаться дети и родители обходя длинные очереди к педиатрам. Это так называемый сестринский пост.

Главный врач Мурманской городской детской поликлиники №4 Светлана Белозерова: "В который приходят дети за выпиской например, на обследования, на анализы, на обследования, когда не нужен осмотр врача либо до него, либо после, в любом случае, помощь этому ребенку будет. Мы пациентов приглашаем и очень ждем".



