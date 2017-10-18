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18.10.2017 13:45

Два новых мыса и остров. Из Арктики вернулись военные гидрографы

Яков Осетров.

Сегодня утром из экспедиции в Арктику на базу гидрографической службы Северного флота вернулось исследовательское судно "Сенеж". Рейс длился 30 дней, а не 55 как обычно. Это продиктовано как ледовыми трудностями в районе моря Лаптевых, так и большим объёмом работы. Выполнено почти 10 тысяч километров маршрутного промера, а также около трёх тысяч километров подробной съемки рельефа дна и обследования важных для навигации акваторий. Полученные данные нужны как военным, так и гражданским картографам, топографам, гидрометеорологам. А также учёным. В районе Новой Земли члены экспедиции открыли 2 новых мыса и остров с длиной береговой линии около 2-ух километров.
Капитан гидрографического судна СФ "Сенеж" Виктор Улезько: "Ледники тают, отходят и открываются новые очертания берегов. Для гидрографов и топографов там работы еще не на один год. Чтобы нанести на карты именно современное состояние берегов - такими наскоками не сделать. Потому что в последний раз топографы там высаживались в 50-х годах".
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