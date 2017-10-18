8 обладателей золотых значков. Из Мурманска в Крым проводили юных северян для участия в финале Всероссийского фестиваля ГТО

Андрей Зайцев.

Сегодня в Крым проводили делегацию из Мурманска. В международном детском центре "Артек" стартует финал фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". От Мурманской области в нём примет участие команда из 8 лучших юношей и девушек в возрасте от 11 до 15 лет. Мурманск, Полярный, Никель, Оленегорск и Кандалакша представили своих обладателей золотых значков комплекса. Именно им предстоит защищать честь Кольского Заполярья. В аэропорту сборную региона напутствовал посол ГТО в Мурманской области.

Посол ВФСК "ГТО" в Мурманской области Лариса Круглова: "Я думаю, что это здорово, когда есть такая возможность. В детстве мы все хотели попасть в "Артек". Туда едут самые лучшие. И сегодня этим ребятам предоставляется такая возможность. Хочется пожелать, чтобы они достойно представили Мурманскую область на этом летнем III Фестивале".

Это уже третий фестиваль. Ранее его принимали Белгород и Владимир. Отличие новой программы в том, что помимо непосредственно спортивных результатов, участники должны продемонстрировать и творческие таланты. В таких номинациях как "Волонтёр ГТО", "Юный спортивный журналист" и "Юный посол ГТО".

Член сборной Мурманской области ВФСК "ГТО" Никита Качарава: "Чтобы подготовить подрастающее поколение для каких-нибудь дальнейших целей. Может даже на защиту встать".

Член сборной Мурманской области ВФСК "ГТО" Даниил Скребков: "На защиту Родины, испытать себя на что ты способен".





