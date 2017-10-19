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19.10.2017 15:30

Продукция УФСИН России по Мурманской области представлена на международной выставке «Интерполитех-2017» в Москве

На этой неделе в Москве проходит XXI международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». В рамках этого мероприятия организована специализированная выставка ФСИН России «Возможности промышленного сектора УИС».
В числе 75 территориальных органов ФСИН России продукцию, производимую в исправительных учреждениях, демонстрирует и УФСИН России по Мурманской области.
На выставочной площади ВДНХ, отведённой Мурманской области, представлены образцы разнообразной сувенирной продукции из северной берёзы: от шкатулок до моделей кораблей и подводных лодок, а также образцы мебели для детской комнаты, изделия лёгкой промышленности.
В течение четырех дней у посетителей выставки также есть возможность ознакомиться с полным перечнем продукции, производимой в центрах трудовой адаптации осуждённых учреждений региональной УИС.
Для этих целей в выставочном модуле УФСИН размещён большой баннер, буклеты и рекламные проспекты, в которых представлены образцы домов из оцилиндрованного бревна и бруса, мебель из массива дерева, мебель для офисов, дошкольных и общеобразовательных учреждений из ламинированной ДСП, тротуарная и облицовочная плитка, изделия художественной ковки, кухонной утвари, изделия для бань и саун, и многое другое.
Выставка продлится до 20 октября.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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