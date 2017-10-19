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19.10.2017 10:00

"Осенняя Лапландия-2017". В Заполярье состоялся открытый турнир по футболу среди юношеских команд

Оксана Войтенко.

"Осенняя Лапландия-2017". Открытый турнир по футболу среди команд юношей 2008-2009 г.р. Организаторами выступили мурманская "Лапландия" и Федерация футбола Мурманской области. Участвовали команды из Мурманска и Апатит. Ребята показали сплоченность и доброжелательное отношение как к соперникам так и к болельшикам. Абсолютным победителем стала команда ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия". Второе место у команды спортсменов, представляющих ДЮСШ №10 областного центра. Команда "Олимп" из города Апатиты на третьем месте.
Лучшие игроки награждены ценными призами и дипломами. Захар Фокин получил статус лучшего нападающего среди команд юношей 2008-2009 г.р., а лучшим защитником турнира стал Владислав Наронский. Оба спортсмена - учащиеся ГАУДО МО "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия".

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