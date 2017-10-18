В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась персональная выставка рисунков «России малый уголок»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась персональная выставка «России малый уголок» учащегося Детской художественной школы г. Мурманска Михаила Давыдова.

На выставке представлены 15 рисунков в одном из любимых жанров автора – пейзаже. В рисунках, выполненных в техниках акварели и пастели, изображены городские зарисовки, природа Мурманска и его окрестностей, деревенские пейзажи Курской области, где художник отдыхал летом. На открытии выставки присутствовали одноклассники, читатели и преподаватель Детской художественной школы г. Мурманска Наталья Бачурина. Выпускник Детской художественной школы Михаил Давыдов планирует связать свою дальнейшую жизнь с искусством.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области