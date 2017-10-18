Творческие коллективы Мурманской области приглашаются к участию в фестивале «Край морошковый»

5 ноября в Доме офицеров города Гаджиево состоится V открытый Фестиваль национальных культур «Край морошковый».



Мероприятие проводится в целях сохранения, развития и популяризации традиций народов, проживающих на территории Мурманской области, укрепление межнациональных отношений и культурных связей между творческими коллективами Мурманской области.



В программе фестиваля запланировано выступление творческих коллективов и сольных исполнителей, выставка декоративно-прикладного творчества и блюд национальной кухни.



К участию приглашаются фольклорные коллективы, объединения и группы различных направлений, коллективы национально-культурных объединений, представители национальных диаспор, отдельные исполнители (солисты, мастера декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел, мастера по приготовлению блюд национальной кухни), представляющие национальное творчество различных народов и народностей, проживающих в Мурманской области.



Заявки на участие подаются по следующим направлениям: хореография, вокал, театральное творчество, инструментальное исполнительство, народные промыслы, национальная кухня.



Срок подачи заявок - до 29 октября 2017 года.



Заявки можно направлять по почте: 184670, Мурманская обл., г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 40, по факсу: 8 (815-39) 55417, по e-mail: centr.70@mail.ru.



Организатор мероприятия – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск.



Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону (815-39) 55-417, контактное лицо - заместитель директора по основной деятельности Саида Тагировна Гаджиева +7 (905) 294 18 58.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/