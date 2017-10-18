В Мурманской области в ходе рейдовых мероприятий выявлено 3 нарушения Правил охоты изъята 1 единица охотничьего огнестрельного оружия

В период с 16 октября по 17 октября 2017 года на территории общедоступных охотничьих угодий Кольского района Мурманской области инспекторами госохотнадзора МПР Мурманской области совместно с сотрудниками Управления МВД России по Мурманской области и сотрудниками Баренцево-беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству проведены рейдовые мероприятия по профилактике и выявлению нарушений природоохранного законодательства. По результатам рейда было выявлено 3 нарушения Правил охоты, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ, изъята 1 единица охотничьего огнестрельного оружия.



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/





