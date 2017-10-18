В областном художественном музее откроется выставка «Заполярье-2017»

20 октября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13, 3 этаж) состоится торжественное открытие выставки работ художников Мурманской области «Заполярье-2017».

«Заполярье» - ежегодная выставка произведений художников Мурманской области, своеобразный творческий отчет мастеров изобразительного искусства, итог работы целого года. В этом году ключевой темой выставки «Заполярье» станет тема Севера.

На выставке будут экспонироваться работы, прошедшие отбор выставочным комитетом, заседание которого состоится 16 октября. Будут представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство - всего около ста работ. В выставке традиционно принимают участие как известные мурманские живописцы и графики, так и начинающие художники.

«Заполярье-2017» будет работать до 19 ноября.

Выставка проводится областным художественным музеем совместно с Мурманской областной организацией ВТОО «Союз художников России» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области