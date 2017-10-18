Учителя начальных классов примут участие в Дне специалиста

20 октября в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел педагогического общения) состоится День специалиста «Дефектология: современные практики работы».

В мероприятии примут участие учителя начальных классов – слушатели курсов Института развития образования. Участники обменяются опытом работы по заданной теме, познакомятся с профессиональной литературой на выставке, подготовленной специалистами библиотеки, а также прослушают лекцию специалиста Института развития образования Клавдии Нечаевой.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области