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18.10.2017 14:30

Родители выпускников Мурманской области приняли участие во Всероссийской онлайн-встрече с главой Рособрнадзора

Родители выпускников Мурманской области приняли участие во Всероссийской онлайн-встрече с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Подключение к онлайн-трансляции было организовано в каждом муниципальном образовании. В Мурманске вместе с родителями во встрече приняла участие министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Перед началом трансляции министр рассказала, что в рамках информационного сопровождения государственной итоговой аттестации министерство проведет региональные родительские собрания, состоятся встречи с выпускниками, регион примет участие в акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и «Сто баллов для победы», во все школы поступят информационные плакаты, брошюры, памятки.

В ходе встречи руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов дал ответы на вопросы о государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работах и национальных исследованиях качества образования.
Также перед родителями выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, которая рассказала об особенностях проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов, которое войдет в штатный режим в 2019 году.

В заключении встречи Наталия Карпенко отметила: «Мы не первый год проводим госэкзамен. Единый госэкзамен принят родительским сообществом, педагогическим сообществом, он действительно обеспечивает высокую доступность продолжения образования выпускников».


Для справки:
Видеозапись встречи опубликована на канале Рособрнадзора в YouTube. Ответы на поступившие вопросы будут размещены на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.


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