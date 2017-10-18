Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.10.2017 14:10

Дни инноваций Мурманской области: региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России»

27 октября в рамках IV Дней инноваций Мурманской области состоится региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».

Участниками конференции будут подниматься вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистики высокопроизводительных рабочих мест в России и в регионе, потенциала создания высокопроизводительных рабочих мест, развития программ по поддержке стабильной занятости. Речь пойдет о развитии молодежного предпринимательства, семейного бизнеса и бизнеса, ориентированного на социальные услуги населению, пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области.

В рамках конференции будет организована «Биржа вакансий», в ходе работы которой у всех желающих появится возможность получить исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях на предприятиях Мурманской области.

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области приглашает заинтересованные стороны принять участие в конференции и обсуждении перспектив, актуальных целей и задач по реализации потенциала Мурманской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.

Конференция будет проходить в Мурманске в отеле «Азимут». Подробную информацию по вопросам участия в конференции можно получить в министерстве по телефону: 8 (8152) 486-590, e-mail: alitvinova@gov-murman.ru. Контактное лицо: Анна Литвинова. 

Организатором мероприятия выступает Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области.


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.34
Евро = 67.46
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.