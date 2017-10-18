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18.10.2017 11:27

Сотрудники Управления вневедомственной охраны встретились с мурманскими студентами

В рамках работы по подбору кандидатов на службу в Росгвардию сотрудники Управления вневедомственной охраны Мурманской области встретились со студентами Мурманского арктического государственного университета. Обучающимся выпускных курсов специальностей «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» рассказали об условиях приема на службу в подразделения Росгвардии и требованиях, предъявляемых к кандидатам, о специфике службы во вневедомственной охране Мурманской области, социальных гарантиях, медицинском обеспечении и денежном довольствии сотрудников. Студентам показали видеоролик о Росгвардии, демонстрирующий основные направления деятельности ее подразделений. Сотрудники вневедомственной охраны также ответили на вопросы, интересующие будущих выпускников, о процедуре поступления на службу и перспективах карьерного роста.
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