Центрам социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты северянам

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме более 9 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению.
|
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг
по доставке твердого топлива ветеранам труда
|
70 018,53
|
Ежемесячное пособие на ребенка
|
779 935,86
|
Предоставление регионального
материнского (семейного) капитала
|
515 124,92
|
Выплата единовременного пособия
при поступлении ребенка в 1 класс
|
102 250,00
|
Единовременное пособие семейным парам,
прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет
|
50 000,00
|
Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
90 529,68
|
Выплата единовременного пособия при переезде
на постоянное место жительства за пределы Мурманской области
ветеранам труда Мурманской области
|
26 943,34
|
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан
|
448 040,54
|
Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи
|
2 173 600,00
|
Средства на возмещение стоимости по оплате проезда
железнодорожным транспортом один раз в год
в противотуберкулезный санаторий и обратно
неработающим гражданам, пенсионерам, детям
и одному из родителей детей
|
12 690,10
|
Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно
в пределах территории Российской Федерации
(один раз в два года) ветеранам труда Мурманской области
|
168 050,66
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
175 350,40
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
10 034,49
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|
277 549,44
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
|
4 330 417,11