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18.10.2017 13:30

Центрам социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты северянам

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме более 9 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг

по доставке твердого топлива ветеранам труда

70 018,53

Ежемесячное пособие на ребенка

779 935,86

Предоставление регионального

материнского (семейного) капитала

515 124,92

Выплата единовременного пособия

при поступлении ребенка в 1 класс

102 250,00

Единовременное пособие семейным парам,

прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет

50 000,00

Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

90 529,68

Выплата единовременного пособия при переезде

на постоянное место жительства за пределы Мурманской области

ветеранам труда Мурманской области

26 943,34

Обеспечение равной доступности услуг

общественного транспорта для отдельных категорий граждан

448 040,54

Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи

2 173 600,00

Средства на возмещение стоимости по оплате проезда

железнодорожным транспортом один раз в год

в противотуберкулезный санаторий и обратно

неработающим гражданам, пенсионерам, детям

и одному из родителей детей

12 690,10

Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно

в пределах территории Российской Федерации

(один раз в два года) ветеранам труда Мурманской области

168 050,66

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

175 350,40

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,

а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

10 034,49

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

277 549,44

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

4 330 417,11



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