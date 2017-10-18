Желая заработать на майнинге виртуальных криптовалют, житель ЗАТО сам стал жертвой компьютерных мошенников

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного лица по ч.3 ст.159 УК РФ.

09.10.2017 житель ЗАТО Александровск, желая быстро обогатиться, решил заняться добычей криптовалют, которые, как и любые другие денежные суррогаты в России находятся под запретом, на одном из сайтов заказал 14 пригодных для добычи криптовалют мощных компьютерных видеокарт, по выгодной цене 43 066 рублей каждая.

Как установлено расследованием, желая заняться нелегальным виртуальным бизнесом была разрушена сайтом-однодневкой «техно-запад.рф», созданным неустановленным лицом в целях мошенничества.

После получения денег от потерпевшего, неустановленное лицо – владелец сайта свои обещания по доставке 14 видеокарт не исполнил, сайт удалил, а денежные средства потерпевшему не вернул, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в крупном размере на сумму 602924 рублей.

Расследованием уголовного дела будет устанавливаться принадлежность сайта, банковские счета, на которые перечислены деньги, лица, распорядившиеся ими. Процессуальное решение по результатам расследования будет оцениваться прокуратурой с точки зрения законности и обоснованности.

Прокуратура Мурманской области