В областном центре пройдет семинар для руководителей и специалистов музеев Мурманской области

Завтра в 9.15 в Мурманском областном краеведческом музее состоится семинар для руководителей и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области.

В семинаре с докладами выступят специалисты Центра музейной педагогики Музея истории Санкт-Петербурга, Кировского историко-краеведческого музея с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом, средней общеобразовательной школы №5 г. Мурманска, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, Ковдорского краеведческого музея и другие. Основными темами обсуждения станут вопросы музейной педагогики и экспедиционной деятельности музеев.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области