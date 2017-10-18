Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.10.2017 12:15

13 многофункциональных центров Мурманской области будут бороться за звание лучшего

19 октября в Мурманске (ул. Подстаницкого, 1) в 11.00 начнется региональный конкурс «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». 

Конкурс проводится в трех номинациях: Лучший МФЦ, Лучший универсальный специалист МФЦ, Лучший проект МФЦ. Всего в конкурсе участвуют более 50 специалистов.

Для участия в конкурсе заявки подали представители 13 многофункциональных центров – учреждения городов Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Оленегорска, Ловозерского, Кандалакшского и Кольского районов и др. Руководители МФЦ представят свои учреждения и проекты (презентации и видеосюжеты), специалисты центров проведут презентации результатов работы и достижений. 

Победителей определит региональная конкурсная комиссия, состоящая из представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, МФЦ, общественного совета Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

Победители в региональном конкурсе будут представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России», который проводится Министерством экономического развития РФ. В 2014-2015 годах Мурманский областной МФЦ становился лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». 

/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.34
Евро = 67.46
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.