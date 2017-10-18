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18.10.2017 11:00

Новое асфальтовое покрытие, детские площадки, скамейки, урны. Программа "Комфортная городская среда" - в Кандалакше

Андрей Зайцев.

Реализация программы "Комфортная городская среда" в Кандалакше в этом году вышла на финишную прямую. Прием выполненных работ провела спецкомиссия. Полное преображение придомовых территорий по десяти адресам. Новое асфальтовое покрытие, детские площадки, скамейки, урны. Отмечен ответственный подход к выполнению контрактов подрядчиками. Большой объем требовал немалых усилий. Но результат, с гарантийными обязательствами, того стоил.
Представитель подрядной организации Евгений Кравченко: "Гарантия 5 лет, гарантия у наших субподрядчиков, в том числе и у тех, кто прокладывали нам асфальт на проезжих частях, если выявятся какие-то проблемы будем их устранять".
Реализация программы проходила при активном участии управляющих компаний. Благодаря открытому диалогу с жильцами, всё больше северян оценили важность и необходимость программы. В настоящее время формируется пакет заявок на следующий год. Реализация федерального проекта будет продолжена.
Заместитель главы администрации г.п. Кандалакша Сергей Федотов: "В этом году очень большой объем заявок, насколько у нас позволило финансирование мы по максимуму сделали эти работы. Конечно сейчас еще лучше ситуация, потому что люди уже видят результат, что улучшения происходят, и более активно несут заявки к нам".
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