В Заполярье состоялось первое в этом учебном году заседание мурманского студсовета

Наталия Бурдина.

Первое в этом учебном году заседание мурманского городского студенческого совета. На встречу пригласили 35 человек. Это лидеры студенческого сообщества - представители 12 образовательных учреждений города. Ребята обсудили итоги прошлого сезона работы. Наметили планы на будущее. Говорили и о новых инициативах. Мурманскому студсовету уже 17 лет. За это время организовано множество интересных проектов, которые стали традиционными. "Лучший студсовет", "Студенческая свадьба", "Студенческая среда".

Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарева: "Эта касается и волонтерства, и здорового образа жизни, и, конечно, мы с ними участвуем в субботниках, мы реализуем различные творческие проекты - КВН, "Что? Где? Когда?", конечно же, "Зарница". Патриотическая часть - одна из основных составных частей, поэтому очень много задач".

В ближайшие дни начнется конкурс на звание лучшего студента. Имя победителя назовут в мае. В студенческой приемной, на Софьи Перовской, 39, готовы принять в Совет новичков. Условия для развития интеллектуального и творческого потенциала — есть.

И.о. председателя мурманского городского студенческого совета Александра Филиппова: "Мы, в первую очередь, работаем сами на себя, то есть, мы сами организуем ту студенческую жизнь, которую хотели бы видеть. И поэтому ребята, которые хорошо креативят, как-то мыслят грамотно, которые знают, что они хотят от жизни, они все приходят к нам и мы всех их принимаем, приглашаем".