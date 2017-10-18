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18.10.2017 10:09

Губернатор Марина Ковтун примет участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

17-20 октября в Страсбурге состоится 33-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина в состав представителей России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы на период 2016-2020 годов включена губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Общая тема сессии – «Политический курс на децентрализацию в целях успешной интеграции беженцев». На сессии будут рассмотрены вопросы борьбы с коррупцией, молодежной политики, поддержки языков меньшинств, развития сельских районов, участия женщин в политической жизни. Будут приняты документы Конгресса по состоянию демократии на местном и региональном уровнях в ряде стран – членов Совета Европы.

На заседании палаты регионов Конгресса губернатор Мурманской области Марина Ковтун выступит с докладом, посвящённым международному сотрудничеству Мурманской области в формате Баренцева/Евроарктического региона, а также региональному опыту по участию женщин в общественной и политической жизни.


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