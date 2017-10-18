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18.10.2017 09:51

Сегодня день рождения отмечает Алексей Алексеевич Киселев - почетный гражданин города-героя Мурманска, доктор исторических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны

Наталия Бурдина.


Ему исполняется 91 год! Несмотря на свой почтенный возраст, Алексей Алексеевич — работает над научными и историческими материалами каждый день. Из книг Киселева, на которых не только выросли поколения северян, но и полюбили свой край, давно составлена целая библиотека по истории Кольского Заполярья. Сюда он впервые попал 4-летним мальчишкой и вернулся уже старшим сержантом после фронтов Великой Отечественной. В библиографический указатель, изданный специалистами областной научной библиотеки, входят более тысячи его трудов, публикаций, исследований по советскому и постсоветскому периоду жизни Мурманской области. В основе любой работы - его величество "факт". Настоящий историк должен всё время подпитываться, чтобы не забыть ни дат, ни фактов, ни событий, - считает главный летописец Заполярья.
За свой многолетний труд, за плодотворную работу Алексей Алексеевич удостоен многих наград и почётных званий. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени и ордена Ленина, который он получил за выдающийся вклад в развитие народного образования. Человек с поистине неиссякаемой энергией, пример для молодого поколения, он смотрит в будущее с позитивом и уверен, что нельзя обижаться на жизнь.

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