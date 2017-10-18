Китайские и скандинавские работодатели предлагают работу жителям Заполярья

Елена Ястребова.



Жители Мурманской области могут найти свою работу мечты в Китае и скандинавских странах. Самые востребованные профессии в Поднебесной — преподаватели английского языка. Но есть условие — ты должен уметь имитировать как британский, так и американский акцент. За такую работу учителю предложат компенсационный пакет от 120 000 рублей,а также оплатят авиаперелет и визу по истечении годового контракта и жилье.

За аналогичную работу на архипелаге Шпицберген предложат около 60 тысяч и возможность заключить срочный трудовой договор от 6 месяцев до 5 лет. Оплату проезда до места работы также предусмотрена.

Что касается Финляндии, то самые востребованные профессии — водители большегрузов. Работнику готовы предложить полный соцпакет, жилье, оплата мобильной связи. Сколько готовы заплатить за такую работу, не сообщается.





