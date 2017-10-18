Развитие цифрового эфирного телевидения – сегодня тема дневного эфира на «Радио России – Мурманск»

Елена Дмитриева.



Завершаются работы по организации вещания региональных теле- и радиопрограмм в составе первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. И теперь передачи ГТРК «Мурман» в цифровом качестве будут доступны зрителям Мурманской области в виде региональной «врезки» на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», а также на радиоканале «Радио России». А уже в 4 квартале 2018 года ожидается отключение всех передающих устройств, обеспечивающих аналоговое эфирное телевещание. Что нужно для того, чтобы смотреть телевизионные передачи в цифровом качестве? Какие варианты есть у телезрителей? Не останется ли часть жителей нашего края вообще без телевидения в 2018 году? Ответы на все эти вопросы – сегодня в дневном эфире на «Радио России – Мурманск». В студию приглашены начальник отдела развития систем коммуникаций комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Денис Лысенко и директор филиала «РТРС» «Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Овчинников. Начало, как всегда, в 13 часов 10 минут. Слушайте традиционно по проводному радио, FM частота - 107,4. На нашем сайте смотрите видеотрансляцию эфира.

Телефон студии – 685-225. Присоединяйтесь к разговору!