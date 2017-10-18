В мурманской "Кировке" прошел областной конкурс для северян с ограниченными возможностями здоровья "КВН без границ"

Наталия Бурдина.

"КВН без границ". В областном Дворце культуры имени Кирова прошел областной конкурс для северян с ограниченными возможностями здоровья. Участвовали 4 команды. Из Оленегорска, Североморска и две — из Мурманска. Такие состязания проходят второй год подряд. В этот раз девиз конкурса - "Город на краю земли". У каждой команды - три выступления. Первое — приветствие - на тему "Где родился, там и пригодился". Подготовили участники и музыкальное домашнее задание. Места на пьедестале заняли мурманчане, оленегорцы и североморцы.

Методист Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Яна Анисимова: "Наверное, это мероприятие, нужно, в первую очередь, нам - обычным людям, чтобы понять, что несмотря на все невзгоды и трудности, всегда нужно идти с юмором и позитивом по жизни".