Реализация программы "Комфортная городская среда" в Кандалакше вышла на финишную прямую

Андрей Зайцев.

Реализация программы "Комфортная городская среда" в Кандалакше на этот год вышла на финишную прямую. Прием выполненных работ провела спецкомиссия. Полное преображение придомовых территорий по десяти адресам. Новое асфальтовое покрытие, детские площадки, скамейки, урны. Отмечен ответственный подход к выполнению контрактов подрядчиками. Большой объем требовал немалых усилий. Но результат, с гарантийными обязательствами, того стоил. В настоящее время формируется пакет заявок на следующий год. Реализация федерального проекта будет продолжена.

Заместитель главы администрации г.п. Кандалакша Сергей Федотов: "В этом году очень большой объем заявок, насколько у нас позволило финансирование мы по максимуму сделали эти работы. Конечно сейчас еще лучше ситуация, потому что люди уже видят результат, что улучшения происходят, и более активно несут заявки к нам".