Сегодня день рождения отмечает почетный гражданин города-героя Мурманска - Алексей Алексеевич Киселев

Юлия Устинова.

Сегодня день рождения отмечает Алексей Алексеевич Киселев - почетный гражданин города-героя Мурманска, доктор исторических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны. Ему исполняется 91 год! Несмотря на свой почтенный возраст, Алексей Алексеевич работает над научными и историческими материалами каждый день. Настоящий историк должен всё время подпитываться, чтобы не забыть ни дат, ни фактов, ни событий, - считает главный летописец Заполярья. Человек с поистине неиссякаемой энергией, пример для нас всех.



