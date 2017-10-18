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18.10.2017 08:40

К 100-летию Октябрьской революции. В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Ленин. Без политики"

Анастасия Русинова.

"Ленин. Без политики". В областном художественном музее открылась выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции. Представлено всего несколько экспонатов. Владимира Ильича в образе простого человека ваяли знаменитые мастера советской эпохи. Например, литографии народного художника СССР Николая Жукова или фарфоровая статуэтка - маленький Володя Ульянов читает книгу - антиквариат. Выставка тактильная - к истории можно прикоснуться в буквальном смысле.
Главный хранитель Мурманского областного художественного музея Наталья Клишина: "Почему тактильная? Потому что к нам приходят слабовидящие люди, чтобы они смогли прийти - здесь у нас подготовлены письмо по брайлю, потрогать и маленькую фигурку Ленина и медали потрогать".
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