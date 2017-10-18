Необычный арт-объект появился в Кандалакше

Владимир Костров.

В Кандалакше появилась новая достопримечательность. Камень - послание потомкам. Автора идеи поддержали техникой, представили для трудоёмкого дела помещение, а сотрудники музея истории города, рядом с которым установлен арт-объект, подготовили и облагородили площадку. Это не первое творение мастера, но, совершенно особое, поскольку композиция, стилизованная под петроглиф - подарок к 500-летию города.

Художник Валентин Мыздриков: "Такой рисунок, который всем понятен, не надо объяснять - символично помор или поморка и лодка внизу, и волна, и вверху солнце, как бы символ движения вверх".





