Инвестиции в будущее. На базе центра дополнительного образования Лапландия сегодня открылся детский технопарк "Кванториум"

Владимир Костров.

Добро пожаловать в мир высоких технологий! Почти триста воспитанников детского технопарка проходят посвящение в кванторианцы. Атмосфера хай-тека повсюду - даже в церемонии открытия.

Руководитель детского технопарка "Кванториум" Виктория Сагайдачная: "Глаза горят у ребят, у преподавателей, и хочется сделать всё для того, чтобы это большое, шикарное дело состоялось".

В "Кванториуме" детей учат проектной деятельности и теории решения изобретательских задач, работе в команде и что важно - критическому мышлению. Практика - явно далеко за пределами школьной программы.

Обучающийся по направлению "Биоквантум" Кирилл Плешаков: "У каждого элемента есть своя волна, которую с помощью хроматографа можно зафиксировать".

11 образовательных программ по пяти инновационным направлениям, отражающим стратегические научные отрасли: промышленный дизайн, IT, робототехника, био- и геотехнологии.

В наше время каждый может посмотреть погоду в Интернете или проложить маршрут с помощью одного из поисковиков, но как работать с этими базами данных, знает далеко не каждый - в отличие от воспитанников "Кванториума".

У технопарка уже сейчас внушительный список партнёров из числа ведущих предприятий региона. Интерес понятен - "Кванториум" - питательная среда для нестандартных подходов и новых идей.

Преподаватель промышленного дизайна Евгений Пайкачев: "Идея начинается с самых простых вещей. Это нарисовать на песке даже палкой - так, чтобы вам и мне это было понятно".

В создание детского технопарка вложено более восьмидесяти миллионов рублей. В "Лапландии" проведены масштабные работы по реконструкции помещений. Установлено высокоточное оборудование, позволяющее решать не только учебные, но и реальные производственные задачи.

Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Техническое творчество в регионе очень развито. Мы этот опыт обобщили, систематизировали, спрогнозировали работу и грант выиграли".

Самый ценный актив - педагоги. Все 13 человек прошли специальное обучение и получили допуски для работы по программам детского технопарка.

Преподаватель химических основ экологии Евгения Брокарева: "Это профессиональные, то есть умение работать с определенным оборудованием, биологическое образование - в частности, для нашего квантума, и такие компетенции как работа по проектной и исследовательской деятельности".

Мурманский "Кванториум" будет самым северным в общероссийской сети из 70 детских технопарков, которые создаются по поручению президента. Инвестиции в будущее - бесценны.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы здесь формируем новое поколение, которые придут в высшие образовательные учреждения на другом уровне. Соответственно, за те годы, что им определены для высшего образования, они сделают на порядок больше работы, чем делают сегодня, а это значит, что в промышленность придут специалисты совершенно другого класса".

В названии технопарка неслучайный символизм: квант как фундаментальная единица, частичка энергии открытий и прогресса, энергии цивилизации.







