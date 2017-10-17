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17.10.2017 18:24

Областной краеведческий музей отметил очередной день рождения

Яков Осетров.

В честь этого события - квесты для кадетов и новая мини-выставка, посвященная первому директору музея Михаилу Михайлову. Один из основателей общества изучения мурманского края, он начал активную работу в 1924. Уехав, трудился в геологическом музее Академии наук и в палеонтологическом институте, участвовал в экспедициях на Волгу, Байкал, Приуралье и Казахстан. Сейчас о том времени напоминают фотографии Михайлова, первого здания и экспозиций Мурманского краеведческого музея, а также первые экспонаты, подаренные в 1927 году. Выставка будет работать до 17 ноября.
Научный сотрудник научно-методического отдела Мурманского областного краеведческого музея Светлана Мартюшова: "Экспонаты, которые у нас представлены здесь - это вообще повезло музею, что они сохранились. Это экспонаты, которые рассказывают о человеке, который был рождён музейщиком, и к счастью - архив сохранился богатейший".
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