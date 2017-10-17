Заполярные педагоги и представители родительских комитетов сегодня присоединились к видеоконференции, которая объединила все российские регионы

Владимир Костров.

Её провел глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Главная тема - организация ежегодной итоговой аттестации. Вопросы собирали в течение недели через социальные сети. Родителей интересовали самые разные темы - например, сколько будет экзаменов (здесь всё по-прежнему: два обязательных и два на выбор), по какой системе планируют оценивать сочинения и станет ли тест по иностранному языку обязательным (выяснилось, что это пока тоже не входит в планы). Диалог затронул и другие нюансы ЕГЭ.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Мы не первый год проводим госэкзамен. Единый госэкзамен принят родительским сообществом, педагогическим сообществом, он действительно обеспечивает высокую доступность продолжения образования выпускников".







