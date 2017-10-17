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17.10.2017 18:45

В областном центре сегодня торжественно проводили первых рядовых и матросов срочной службы осеннего призыва

Андрей Зайцев.

Отдать долг Родине в части Краснознамённого Северного флота отправились молодые воины из разных муниципалитетов. Впервые слова напутствия звучали не в военкоматах или актовых залах, а у Вечного огня.
Осеннее северное хмурое небо, холодный дождь и ветер, как первые тяготы и лишения воинской службы. С этих слов и начинается устав, который ещё предстоит изучить призывникам. Но здесь, у мемориала Защитникам Советского Заполярья, стыдно проявлять слабость. Тем более, что они закладывают традицию. Первыми уходя на службу от Вечного огня.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Наши северные призывники, наша молодёжь всегда отличалась характером северным, стойкостью. Я думаю, и в этот раз наши ребята не подведут и будут достойно представлять наш регион в Вооружённых силах".
Эти 23 призывника будут служить в регионе. Что особенно радует сотрудников военкоматов - такое понятие как уклонист на Кольском Севере вообще исчезло среди молодёжи.  
Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "Была призывная комиссия в 14 часов, мы её быстро провели. Товарищ из Полярного со сколиозом оспаривает решение призывной комиссии, что его признали негодным к военной службе. Направили на дополнительное медобследование. Я таких людей только приветствую".
Парни волнения не показывают, родители тоже стараются держаться. Год пролетит незаметно. Но изменит мальчишек, сделав их мужчинами.
Мама призывника Ольга Кузоватова: "Служба в армии для многих из вас станет первым испытанием на зрелость, мужество и характер. Мы искренне желаем вам счастливой и мирной службы".
Призывник Даниил Тарасов: "Серьёзнее стану, наверное, это сейчас я шучу, улыбаюсь. А так, дисциплина. В общем, я готов к армии".
Всего в эту осеннюю призывную кампанию более 700 юношей Мурманской области наденут форму и отправятся в части Северного флота и Западного военного округа.
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